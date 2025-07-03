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Нардеп объяснила, почему Украина должна заменить посла в США

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 14:37
Украина должна заменить своего посла в США — София Федина
Оксана Маркарова. Фото: REUTERS

Украина срочно должна заменить своего посла в США. Нынешняя руководитель дипломатической миссии Оксана Маркарова потеряла связь с ключевыми политическими игроками в Америке.

Об этом заявила народный депутат София Федина в эфире программы Ранок.LIVE.

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Федина напомнила о серьезной дипломатической ошибке, которая произошла во время президентской кампании в США. Тогда Владимир Зеленский посетил оборонное предприятие в компании только демократов, что в Соединенных Штатах восприняли как вмешательство в выборы. Это, по словам Федины, негативно сказалось на имидже Украины в Вашингтоне.

Нардеп также подчеркнула, что при смене администрации в США обычной практикой является замена послов, чтобы они были приемлемыми для новой власти. Украина же этого не сделала, поэтому пришло время исправить эту ситуацию.

По словам Федины, лучшим кандидатом на должность посла в США сейчас был бы Валерий Чалый — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах в предыдущие годы. Он поддерживал контакты как с демократами, так и с республиканцами, в частности работал с администрацией Дональда Трампа.

Напомним, 2 июля издание Politico сообщило, что Пентагон временно остановил поставки определенных зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в Украину. Правительство США не продлило действие программы военной поддержки, срок которой истекает в ближайшее время, хотя она была утверждена еще при президентстве Джо Байдена.

После появления этих сообщений в Министерство иностранных дел Украины пригласили временного поверенного США. Украинская сторона подчеркнула, что любые задержки с поставками военной помощи только усиливают возможности агрессора.

США посол Украина нардепы Америка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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