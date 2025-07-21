Зеленський призначив нових послів — деталі

Зеленський під час наради із Сибігою. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу. Під час зустрічі вдалося фіналізувати процес добору кандидатів на призначення послами України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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У понеділок, 21 липня, після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України президент провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу.

За словами лідера, сторони фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

"Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", — зазначив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський розповів, що отримав доповідь Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів.

Раніше ми писали, що очікується до 20 указів президента — як про звільнення, так і про нові призначення на посади послів.