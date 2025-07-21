Зеленский назначил новых послов - детали

Зеленский во время совещания с Сибигой во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса. Во время встречи удалось финализировать процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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В понедельник, 21 июля, после докладов военных и министра внутренних дел Украины президент провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса.

По словам лидера, стороны финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины.

"Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", — отметил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Зеленский рассказал, что получил доклад Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов.

Ранее мы писали, что ожидается до 20 указов президента — как об увольнении, так и о новых назначениях на должности послов.