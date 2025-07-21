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Зеленский встретился с главой МИД Франции — о чем говорили

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Дата публикации 21 июля 2025 16:08
Зеленский встретился с Барро - речь шла о помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Они обсудили, в частности, оборонную помощь для Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского и Барро

По словам Зеленского, речь шла об оборонной помощи, особенно потребности в средствах ПВО, тренировках украинских воинов, а также результатах встреч в формате "Рамштайн".

"Мы готовы расширять совместное оборонное производство", — отметил президент.

Украинский лидер рассказал, что есть решение французских компаний по изготовлению дронов в Украине. На встрече также обсудили санкции против России и переговоры о вступлении в ЕС.

"Спасибо Франции, президенту Макрону и лично господину Барро за поддержку, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за солидарность с нашим народом!" — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Барро

Напомним, сегодня состоялась встреча в формате "Рамштайн", в которой приняли участие 52 страны.

Также мы писали, что Владимир Зеленский назвал задачи, которые поставил перед новым министром обороны Денисом Шмыгалем.

Владимир Зеленский Франция дроны война в Украине производство Жан-Ноэль Барро
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая

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