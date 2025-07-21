Зеленский встретился с Барро - речь шла о помощи Украине

Зеленский встретился с главой МИД Франции — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Они обсудили, в частности, оборонную помощь для Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Барро
По словам Зеленского, речь шла об оборонной помощи, особенно потребности в средствах ПВО, тренировках украинских воинов, а также результатах встреч в формате "Рамштайн".
"Мы готовы расширять совместное оборонное производство", — отметил президент.
Украинский лидер рассказал, что есть решение французских компаний по изготовлению дронов в Украине. На встрече также обсудили санкции против России и переговоры о вступлении в ЕС.
"Спасибо Франции, президенту Макрону и лично господину Барро за поддержку, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за солидарность с нашим народом!" — добавил Зеленский.
Напомним, сегодня состоялась встреча в формате "Рамштайн", в которой приняли участие 52 страны.
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