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Головна Новини дня Президент поставив завдання МОУ щодо перехоплювачів — чого чекати

Президент поставив завдання МОУ щодо перехоплювачів — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 14:31
Очікуються контракти щодо дронів-перехоплювачів, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, розповів про завдання Міністерства оборони під керівництвом Дениса Шмигаля. За його словами, перші рішення відбудуться вже цього тижня.

Про це український лідер сказав під час офіційного представлення Дениса Шмигаля на новій посаді.

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Завдання Міноборони

"Черговий масований удар, прорахований так, аби перевантажити нашу ППО і спробувати обійти можливості наших воїнів обійти збивати дрони та ракети", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що напередодні російська пропаганда поширила відео з виробництва корпусів до шахедів у Росії, намагаючись залякати наших людей.

За словами президента, це окреслює одне з основних завдань Міноборони і всіх інституцій, які задіяні в обороні.

"Країні потрібна співставна із загрозою відповідь на удари і вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними", — зауважив Зеленський.

Український лідер уточнив, що частина угод уже була укладена, а щодо деяких ще треба було попрацювати. На його думку, наразі серед пріоритетів має бути й відповідна підготовка операторів таких дронів і підтримка всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів. 

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну 450 дронами та ракетами, зафіксовано влучання.

А на фронті за минулу добу відбулося 154 бойових зіткнення.

Володимир Зеленський Міноборони обстріли ППО дрони атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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