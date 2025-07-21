Ожидаются контракты по дронам-перехватчикам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, рассказал о задачах Министерства обороны под руководством Дениса Шмыгаля. По его словам, первые решения состоятся уже на этой неделе.

Об этом украинский лидер сказал во время официального представления Дениса Шмыгаля на новой должности.

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Задача Минобороны

"Очередной массированный удар, просчитанный так, чтобы перегрузить нашу ПВО и попытаться обойти возможности наших воинов обойти сбивать дроны и ракеты", — сказал Зеленский.

Он отметил, что накануне российская пропаганда распространила видео по производству корпусов к шахедам в России, пытаясь запугать наших людей.

По словам президента, это определяет одну из основных задач Минобороны и всех институтов, которые задействованы в обороне.

"Стране нужен сопоставимый с угрозой ответ на удары и уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными", — отметил Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что часть соглашений уже была заключена, а по некоторым еще надо было поработать. По его мнению, сейчас среди приоритетов должна быть и соответствующая подготовка операторов таких дронов и поддержка всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину 450 дронами и ракетами, зафиксировано попадание.

А на фронте за минувшие сутки произошло 154 боевых столкновения.