Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Президент поставил задачу МОУ по перехватчикам — чего ждать

Президент поставил задачу МОУ по перехватчикам — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 14:31
Ожидаются контракты по дронам-перехватчикам, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, рассказал о задачах Министерства обороны под руководством Дениса Шмыгаля. По его словам, первые решения состоятся уже на этой неделе.

Об этом украинский лидер сказал во время официального представления Дениса Шмыгаля на новой должности.

Реклама
Читайте также:

Задача Минобороны

"Очередной массированный удар, просчитанный так, чтобы перегрузить нашу ПВО и попытаться обойти возможности наших воинов обойти сбивать дроны и ракеты", — сказал Зеленский.

Он отметил, что накануне российская пропаганда распространила видео по производству корпусов к шахедам в России, пытаясь запугать наших людей.

По словам президента, это определяет одну из основных задач Минобороны и всех институтов, которые задействованы в обороне.

"Стране нужен сопоставимый с угрозой ответ на удары и уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными", — отметил Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что часть соглашений уже была заключена, а по некоторым еще надо было поработать. По его мнению, сейчас среди приоритетов должна быть и соответствующая подготовка операторов таких дронов и поддержка всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину 450 дронами и ракетами, зафиксировано попадание.

А на фронте за минувшие сутки произошло 154 боевых столкновения.

Владимир Зеленский Минобороны обстрелы ПВО дроны атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации