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Зеленский назвал приоритеты для дипломатии — встреча с послами

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Дата публикации 21 июля 2025 16:59
Зеленский встретился с руководителями посольств Украины - видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, провел встречу с руководителями посольств. На ней украинский лидер назвал ключевые приоритеты для дипломатии.

Об этом президент сообщил в Telegram.

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Встреча с руководителями посольств

"Встретился с руководителями украинских посольств и определил ключевые приоритеты для нашей дипломатии", — отметил Зеленский.

По его словам, первым приоритетом является оружие. Так, сейчас ключевым являются различные типы дронов. Он отметил, что на уровне посольств необходимо максимально осуществлять поиск дополнительного финансирования для этого направления.

Другим вопросом являются российские активы, усиление и синхронизация санкций, а также конкретная ответственность за войну.

Третьим приоритетом украинский лидер назвал интеграцию с ЕС и НАТО, реализацию двусторонних соглашений по безопасности, а также особое внимание специальным форматам сотрудничества с партнерами.

Кроме того, важным является увеличение динамики в переговорах для окончания войны. В частности, речь идет о возвращении пленных и детей, которые были похищены Россией и подготовка встречи лидеров.

Также Зеленский отметил необходимость сохранять связь всех наших людей с Украиной, обеспечив все, что нужно для наших людей за рубежом.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Кроме того, президент назвал задачи, которые поставил перед новым министром обороны Денисом Шмыгалем.

Владимир Зеленский посол война в Украине дипломатия встреча
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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