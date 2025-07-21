Шмигаль і Умєров мають 10 днів на аудит угод із партнерами

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський доручив новому міністру оборони Денису Шмигалю та новому секретарю Ради національної безпеки Рустему Умєрову за десять днів провести аудит усіх оборонних угод із партнерами. Потрібно проаналізувати усі домовленості щодо постачання зброї, спільних виробництв та інвестицій.

Про це Володимир Зеленський заявив час представлення нового міністра оборони 21 липня.

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Завдання Зеленського для Шмигаля й Умєрова

"За 10 днів очікую доповіді щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це стосується всього: данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо — домовленостей про будівництво збройових заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів", — заявив Зеленський.

Він заявив, що потрібен чіткий таймінг виконання, і закликав Шмигаля та Умєрова разом з міністром закордонних справ активізувати роботу форматів співпраці з партнерами, як-от "Рамштайн". Президент також повідомив, що засідання Контактної групи з оборони України відбулося сьогодні, 21 липня, онлайн.

"Маємо надалі так готувати всі зустрічі, щоб від кожної був відчутний результат. Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв і що саме є пріоритетами для партнерів", — додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський озвучив амбітні цілі ОПК. За його словами, частка українського озброєння у Силах оборони повинна зрости до 50% завдяки нарощуванню вітчизняного виробництва.

Також президент назвав пріоритети для дипломатії. Серед них три ключові пункти.