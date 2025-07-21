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Главная Новости дня Зеленский дал Шмыгалю и Умерову поручение — дедлайн 10 дней

Зеленский дал Шмыгалю и Умерову поручение — дедлайн 10 дней

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:18
Шмыгаль и Умеров имеют 10 дней на аудит сделок с партнерами
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Денису Шмыгалю и новому секретарю Совета национальной безопасности Рустему Умерову за десять дней провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами. Нужно проанализировать все договоренности по поставкам оружия, совместных производств и инвестиций.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время представления нового министра обороны 21 июля.

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"За 10 дней ожидаю доклада по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно — договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов", — заявил Зеленский.

Он заявил, что нужен четкий тайминг выполнения, и призвал Шмыгаля и Умерова вместе с министром иностранных дел активизировать работу форматов сотрудничества с партнерами, например, "Рамштайн". Президент также сообщил, что заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось сегодня, 21 июля, онлайн.

"Должны в дальнейшем так готовить все встречи, чтобы от каждой был ощутимый результат. Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров", — добавил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил амбициозные цели ОПК. По его словам, доля украинского вооружения в Силах обороны должна вырасти до 50% благодаря наращиванию отечественного производства.

Также президент назвал приоритеты для дипломатии. Среди них три ключевых пункта.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль аудит соглашение война в Украине Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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