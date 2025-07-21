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Україна розпочала синхронізацію санкцій з партнерами — Зеленський

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Дата публікації: 21 липня 2025 18:24
Санкції проти РФ — Україна розпочала синхронізацію з партнерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

В Україні розпочали роботу із синхронізації санкцій проти Росії. Відтепер усі обмеження партнерів застосовуються в нашій юрисдикції і навпаки.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram 21 липня. 

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Синхронізація санкцій проти РФ

Зеленський пояснив, що відтепер санкції партнерів застосовуємо в нашій юрисдикції, і, відповідно, українські санкції мають бути поширені в юрисдикціях наших партнерів. За його словами, це досить непростий процес, але дуже необхідний. Відповідальність за це на Міністерстві закордонних справ разом з Радою національної безпеки і оборони України.

Водночас президент розповів, що наразі ще не всі пакети санкцій Європейського Союзу синхронізовані навіть у країнах Європи, які не є членами Європейського Союзу. Він вважає, що це треба виправити та максимально пропагувати посилення санкцій проти Росії. 

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Скриншот допису Володимира Зеленського

Глава держави також відзначив, що особлива увага приділена санкційному треку у відносинах зі США. Зеленський пояснив, що після зміни адміністрації відбулася трансформація змісту відносин з Америкою, але мета залишається незмінною.

"Мета нашої співпраці зі США залишається незмінною — ми маємо вистояти під російськими ударами, і це важливо навіть не тільки для всього нашого регіону та Європи. Завдяки захисту України — більше основ для глобальної безпеки та недопущення будь-яких війн, зокрема, в Тихоокеанському регіоні. Треба утверджувати такий зв’язок", — зазначив Володимир Зеленський. 

Він також нагадав, що Україна має конкретні домовленості з Дональдом Трампом щодо ППО, українських дронів для Америки, економічної співпраці та інвестицій. 

"Маємо все це реалізувати, і це виклик — реалізувати. Роль посольства має бути значною. Також треба тиснути в межах "Групи семи" — щоб санкції та санкційні кроки були і в Америці, і в Європі, і в Японії", — наголосив український лідер. 

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Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 19 липня Стефанчук анонсував новий санкційний пакет США проти РФ. Він зазначив, що найближчим часом Україна очікує потужний санкційний пакет від Америки.

Водночас 18 липня, стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський США санкції Україна війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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