Стефанчук розповів про новий пакет санкцій США

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про роботу над новим пакетом санкцій США проти РФ. Він зазначив, що найближчим часом Україна очікує потужний санкційний пакет від Америки.

Про це Руслан Стефанчук розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"З того, що я можу сказати, ми дуже очікуємо потужного санкційного пакета з боку Сенату, а потім Палати представників США", — сказав політик.

А також додав, що наразі у Верховній Раді готують велике звернення до Конгресу США і багатьох представників США з тим, щоб Україна хотіла попросити їх:

це питання санкційного тиску;

це питання надання Україні зброї;

питання фінансової підтримки;

питання передачі Україні F-16;

питання, пов'язані з поверненням українських дітей додому.

Стефанчук зауважив, що це велика заява, яка днями буде зареєстрована в парламенті, і найближчим часом нардепи за неї проголосують.

"Нам важливо продемонструвати, що український парламент звертається до своїх колег в США, до Сенату, до Палати представників, з тим, щоб всі ці рішення були максимально прискорені на рівні Конгресу та Сенату США. І для нас це є пріоритетом, це наша міжпарламентська співпраця", — наголосив голова ВРУ.

Крім того, він додав, що є чудова комунікація між президентом Зеленським та президентом Трампом, і вони на своєму рівні проводять ці перемовини. За його словами, вже видно, як в правильний бік змінюється риторика США.

"Далі я знаю, що є прекрасна комунікація між президентом Зеленським та президентом Трампом, вони на своєму рівні проводять ці перемовини. І ми бачимо, як змінюється в правильну сторону риторика США. Ми абсолютно підтримуємо це.

Для нас дуже важливо, що нова адміністрація врешті-решт бачить, що єдиним винним за цю війну є Путін та російський народ. Це нація злочинців, на чолі якої стоїть злочинець. І наша спільна задача — зупинити їх в цих діях і зробити все, щоб настав справедливий мир", — резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 липня, стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак перелічив, що увійде до нового санкційного пакета ЄС проти РФ.