Новий пакет санкцій проти РФ — що туди увійде

Єрмак назвав, що увійде до 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ
Посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак перелічив, що увійде до нового санкційного пакета ЄС проти РФ.
Про це Єрмак написав у п'ятницю, 18 липня, в Telegram.
18-й пакет санкцій проти РФ — що туди увійде
Андрій Єрмак зазначив, що на рівні послів ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ. Зокрема, він перелічив, що увійде до нового пакета обмежень ЄС проти країни-агресора.
До 18-го санкційного пакета ЄС проти РФ увійдуть:
- Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2 — "кінець ілюзіям про їхнє майбутнє";
- Ціновий ліміт на нафту з РФ;
- Ще 105 суден російського "танкерного флоту" буде під санкціями — "це прямий удар по схемах обходу обмежень";
- Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти;
- Санкції проти російського фонду прямих інвестицій — "удар по кишені російських еліт";
- Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій;
- Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції;
- Експортні обмеження на понад 2,5 млрд євро — технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ.
- Під санкції потраплять 22 компанії — російські й іноземні — які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
- Також будуть санкціоновані ті, хто займається "ідеологічною обробкою українських дітей у РФ".
Єрмак наголосив, що низка пропозицій української санкційної групи враховані.
Раніше ми інформували, що країни ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.
Також ми повідомляли, що, якщо упродовж 50 днів Росія не погодиться на закінчення війни, то США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.
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