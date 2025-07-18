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Головна Новини дня Єрмак назвав, що увійде до 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Єрмак назвав, що увійде до 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 10:22
Новий пакет санкцій проти РФ — що туди увійде
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак/Facebook

Посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак перелічив, що увійде до нового санкційного пакета ЄС проти РФ.

Про це Єрмак написав у п'ятницю, 18 липня, в Telegram.

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18-й пакет санкцій проти РФ — що туди увійде

Андрій Єрмак зазначив, що на рівні послів ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ. Зокрема, він перелічив, що увійде до нового пакета обмежень ЄС проти країни-агресора.

До 18-го санкційного пакета ЄС проти РФ увійдуть:

  • Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2 — "кінець ілюзіям про їхнє майбутнє";
  • Ціновий ліміт на нафту з РФ;
  • Ще 105 суден російського "танкерного флоту" буде під санкціями — "це прямий удар по схемах обходу обмежень";
  • Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти;
  • Санкції проти російського фонду прямих інвестицій — "удар по кишені російських еліт";
  • Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій;
  • Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції;
  • Експортні обмеження на понад 2,5 млрд євро — технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ.
  • Під санкції потраплять 22 компанії — російські й іноземні — які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
  • Також будуть санкціоновані ті, хто займається "ідеологічною обробкою українських дітей у РФ".

Єрмак наголосив, що низка пропозицій української санкційної групи враховані.

Санкції проти РФ
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми інформували, що країни ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.

Також ми повідомляли, що, якщо упродовж 50 днів Росія не погодиться на закінчення війни, то США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

санкції проти Росії Європейський союз санкції Андрій Єрмак війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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