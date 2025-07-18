Новий пакет санкцій проти РФ — що туди увійде

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак/Facebook

Посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак перелічив, що увійде до нового санкційного пакета ЄС проти РФ.

Про це Єрмак написав у п'ятницю, 18 липня, в Telegram.

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18-й пакет санкцій проти РФ — що туди увійде

Андрій Єрмак зазначив, що на рівні послів ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ. Зокрема, він перелічив, що увійде до нового пакета обмежень ЄС проти країни-агресора.

До 18-го санкційного пакета ЄС проти РФ увійдуть:

Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2 — "кінець ілюзіям про їхнє майбутнє";

Ціновий ліміт на нафту з РФ;

Ще 105 суден російського "танкерного флоту" буде під санкціями — "це прямий удар по схемах обходу обмежень";

Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти;

Санкції проти російського фонду прямих інвестицій — "удар по кишені російських еліт";

Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій;

Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції;

Експортні обмеження на понад 2,5 млрд євро — технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ.

Під санкції потраплять 22 компанії — російські й іноземні — які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Також будуть санкціоновані ті, хто займається "ідеологічною обробкою українських дітей у РФ".

Єрмак наголосив, що низка пропозицій української санкційної групи враховані.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми інформували, що країни ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.

Також ми повідомляли, що, якщо упродовж 50 днів Росія не погодиться на закінчення війни, то США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.