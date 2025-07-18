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Главная Новости дня Ермак назвал, что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Ермак назвал, что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 10:22
Новый пакет санкций против РФ — что туда войдет
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ермак/Facebook

Послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак перечислил, что войдет в новый санкционный пакет ЕС против РФ.

Об этом Ермак написал в пятницу, 18 июля, в Telegram.

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18-й пакет санкций против РФ — что туда войдет

Андрей Ермак отметил, что на уровне послов ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. В частности, он перечислил, что войдет в новый пакет ограничений ЕС против страны-агрессора.

В 18-й санкционный пакет ЕС против РФ войдут:

  • Запрет на любые транзакции по Nord Stream 1 и 2 — "конец иллюзиям об их будущем";
  • Ценовой лимит на нефть из РФ;
  • Еще 105 судов российского "танкерного флота" будут под санкциями — "это прямой удар по схемам обхода ограничений";
  • Полный запрет импорта нефтепродуктов из российской нефти;
  • Санкции против российского фонда прямых инвестиций — "удар по карману российских элит";
  • Полный бан на SWIFT для еще 22 российских банков и фактический запрет всех транзакций;
  • Запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, которые помогают РФ обходить санкции;
  • Экспортные ограничения на более 2,5 млрд евро — технологии и критические промышленные товары больше не попадут в РФ.
  • Под санкции попадут 22 компании — российские и иностранные — которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России.
  • Также будут санкционированы те, кто занимается "идеологической обработкой украинских детей в РФ".

Ермак отметил, что ряд предложений украинской санкционной группы учтены.

Санкції проти РФ
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее мы информировали, что страны ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

Также мы сообщали, что если в течение 50 дней Россия не согласится на окончание войны, то США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

санкции против России Европейский союз санкции Андрей Ермак война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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