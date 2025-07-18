Новый пакет санкций против РФ — что туда войдет

Ермак назвал, что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против РФ
Послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак перечислил, что войдет в новый санкционный пакет ЕС против РФ.
Об этом Ермак написал в пятницу, 18 июля, в Telegram.
18-й пакет санкций против РФ — что туда войдет
Андрей Ермак отметил, что на уровне послов ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. В частности, он перечислил, что войдет в новый пакет ограничений ЕС против страны-агрессора.
В 18-й санкционный пакет ЕС против РФ войдут:
- Запрет на любые транзакции по Nord Stream 1 и 2 — "конец иллюзиям об их будущем";
- Ценовой лимит на нефть из РФ;
- Еще 105 судов российского "танкерного флота" будут под санкциями — "это прямой удар по схемам обхода ограничений";
- Полный запрет импорта нефтепродуктов из российской нефти;
- Санкции против российского фонда прямых инвестиций — "удар по карману российских элит";
- Полный бан на SWIFT для еще 22 российских банков и фактический запрет всех транзакций;
- Запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, которые помогают РФ обходить санкции;
- Экспортные ограничения на более 2,5 млрд евро — технологии и критические промышленные товары больше не попадут в РФ.
- Под санкции попадут 22 компании — российские и иностранные — которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России.
- Также будут санкционированы те, кто занимается "идеологической обработкой украинских детей в РФ".
Ермак отметил, что ряд предложений украинской санкционной группы учтены.
Ранее мы информировали, что страны ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.
Также мы сообщали, что если в течение 50 дней Россия не согласится на окончание войны, то США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.
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