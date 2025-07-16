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Головна Новини дня Трамп відповів, що зробить коли термін 50 днів для РФ закінчиться

Трамп відповів, що зробить коли термін 50 днів для РФ закінчиться

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 00:15
Трамп заявив, що санкції проти РФ можуть посилитися раніше, ніж за 50 днів
Дональд Трамп. Фото: AP

Термін, упродовж якого Росія має укласти мирну угоду з Україною, може сплинути раніше, ніж за 50 днів. Якщо ж упродовж 50 днів домовленості про мир не буде США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив президент США Дональд Трамп.

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"Я не думаю, що 50 днів — це дуже довго. І цей термін може закінчитися раніше", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко висловився щодо ймовірності припинення вогню Росією впродовж 50 днів, як цього вимагає Трамп. Він вважає, що РФ уже програє цю війну.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп планує дозволити Україні використовувати ракети ATACAMS на повну дальність — 300 кілометрів. У такому разі вдасться вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії.

США санкції Дональд Трамп війна в Україні Росія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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