Чи завершить РФ війну протягом 50 днів

Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Нещодавно Президент США Дональд Трамп оголосив, що якщо протягом 50 днів Росія не погодиться на припинення вогню, то Америка запровадить "дуже суворі тарифи" проти Москви та її торгівельних партнерів. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відповів, чи погодиться Путін на закінчення війни протягом 50 днів.

Про це Коваленко написав у Telegram у вівторок, 15 липня.

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Коваленко зазначив, що російські пропагандисти зараз працюють у форматі, що РФ не планує закінчувати повномасштабну війну через озвучені Дональдом Трампом 50 днів.

За словами очільника ЦПД, Путін же фактично дрейфує до остаточної ролі сировинного придатка Китаю. За його словами, Росія самостійно не здатна продовжувати воювати без технологічної підтримки. Ну і також без боєприпасів КНДР.

Як пояснив Коваленко, це ставить Росію в залежність.

"Розказати про такий сценарій майбутнього Хрущову, Брежнєву чи навіть Андропову — вони б не повірили, і злякалися, бо уявити, що Росія стане не гравцем, а фунтом, не міг ніхто з них", — зауважив представник Центру протидії дезінформації.

Крім того, він додав, що втрата впливу в Центральній Азії, у пострадянському просторі, на Близькому Сході, поступовий програш Африки, яка "тільки зʼїдає" російські ресурси — це все про Путіна.

"Росія програє війну проти України, і стає лише інструментом інших геополітичних гравців для збереження їх інтересів. Максимальна ганьба", — підсумував Коваленко.

Скриншот повідомлення Коваленка/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп різко висловився щодо економічної політики Росії та пригрозив новими митними заходами.

А раніше очільник Білого дому жорстко відреагував на питання журналіста про нові удари Росії по території України.