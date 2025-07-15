Завершит ли РФ войну в течение 50 дней

В ЦПД оценили, завершит ли РФ войну за 50 дней на призыв Трампа
Недавно Президент США Дональд Трамп объявил, что если в течение 50 дней Россия не согласится на прекращение огня, то Америка введет "очень строгие тарифы" против Москвы и ее торговых партнеров. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко ответил, согласится ли Путин на окончание войны в течение 50 дней.
Об этом Коваленко написал в Telegram во вторник, 15 июля.
Руководитель ЦПД о завершении войны в течение 50 дней
Коваленко отметил, что российские пропагандисты сейчас работают в формате, что РФ не планирует заканчивать полномасштабную войну из-за озвученных Дональдом Трампом 50 дней.
По словам главы ЦПИ, Путин же фактически дрейфует к окончательной роли сырьевого придатка Китая. По его словам, Россия самостоятельно не способна продолжать воевать без технологической поддержки. Ну и также без боеприпасов КНДР.
Как пояснил Коваленко, это ставит Россию в зависимость.
"Рассказать о таком сценарии будущего Хрущеву, Брежневу или даже Андропову — они бы не поверили, и испугались, потому что представить, что Россия станет не игроком, а фунтом, не мог никто из них", — отметил представитель Центра противодействия дезинформации.
Кроме того, он добавил, что потеря влияния в Центральной Азии, в постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, постепенный проигрыш Африки, которая "только съедает" российские ресурсы — это все о Путине.
"Россия проигрывает войну против Украины, и становится лишь инструментом других геополитических игроков для сохранения их интересов. Максимальный позор", — подытожил Коваленко.
Напомним, что недавно Дональд Трамп резко высказался об экономической политике России и пригрозил новыми таможенными мерами.
А ранее глава Белого дома жестко отреагировал на вопрос журналиста о новых ударах России по территории Украины.
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