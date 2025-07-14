Трамп відповів на питання про можливі нові удари РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на питання журналіста про нові удари Росії по території України. Він сказав, що не варто питати у нього про таке.

Про це Дональд Трамп сказав під час виступу у понеділок, 14 липня.

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У понеділок, 14 липня, у Білому домі відбулася зустріч Президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після чого лідери виступили із заявами щодо повномасштабної війни Росії проти України та поспілкувалися із представниками ЗМІ.

Журналіст запитав у Дональда Трампа: "далеко ви готові зайти, якщо Путін надішле більше бомб найближчими днями?".

У відповідь лідер США сказав: "Не ставте мені таких питань".

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп невдоволений вчинками російського диктатора Володимира Путіна.

Також ми писали, що Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.