Трамп відповів на питання про можливі нові удари РФ

Трамп різко відреагував на питання про нові атаки РФ на Україну
Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на питання журналіста про нові удари Росії по території України. Він сказав, що не варто питати у нього про таке.
Про це Дональд Трамп сказав під час виступу у понеділок, 14 липня.
Трамп про можливі нові удари РФ по Україні
У понеділок, 14 липня, у Білому домі відбулася зустріч Президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після чого лідери виступили із заявами щодо повномасштабної війни Росії проти України та поспілкувалися із представниками ЗМІ.
Журналіст запитав у Дональда Трампа: "далеко ви готові зайти, якщо Путін надішле більше бомб найближчими днями?".
У відповідь лідер США сказав: "Не ставте мені таких питань".
Раніше ми інформували, що Дональд Трамп невдоволений вчинками російського диктатора Володимира Путіна.
Також ми писали, що Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.
Читайте Новини.LIVE!