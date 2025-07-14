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Трамп різко відреагував на питання про нові атаки РФ на Україну

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:04
Трамп відповів на питання про можливі нові удари РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на питання журналіста про нові удари Росії по території України. Він сказав, що не варто питати у нього про таке.

Про це Дональд Трамп сказав під час виступу у понеділок, 14 липня.

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У понеділок, 14 липня, у Білому домі відбулася зустріч Президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після чого лідери виступили із заявами щодо повномасштабної війни Росії проти України та поспілкувалися із представниками ЗМІ.

Журналіст запитав у Дональда Трампа: "далеко ви готові зайти, якщо Путін надішле більше бомб найближчими днями?".

У відповідь лідер США сказав: "Не ставте мені таких питань".

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп невдоволений вчинками російського диктатора Володимира Путіна.

Також ми писали, що Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

США Дональд Трамп обстріли війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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