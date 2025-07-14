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Главная Новости дня Трамп резко отреагировал на вопрос о новых атаках РФ на Украину

Трамп резко отреагировал на вопрос о новых атаках РФ на Украину

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:04
Трамп ответил на вопрос о возможных новых ударах РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на вопрос журналиста о новых ударах России по территории Украины. Он сказал, что не стоит спрашивать у него о таком.

Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления в понедельник, 14 июля.

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В понедельник, 14 июля, в Белом доме состоялась встреча Президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После чего лидеры выступили с заявлениями о полномасштабной войне России против Украины и пообщались с представителями СМИ.

Журналист спросил у Дональда Трампа: "далеко вы готовы зайти, если Путин пришлет больше бомб в ближайшие дни?".

В ответ лидер США сказал: "Не задавайте мне таких вопросов".

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина.

Также мы писали, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

США Дональд Трамп обстрелы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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