Трамп ответил на вопрос о возможных новых ударах РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на вопрос журналиста о новых ударах России по территории Украины. Он сказал, что не стоит спрашивать у него о таком.

Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления в понедельник, 14 июля.

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В понедельник, 14 июля, в Белом доме состоялась встреча Президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После чего лидеры выступили с заявлениями о полномасштабной войне России против Украины и пообщались с представителями СМИ.

Журналист спросил у Дональда Трампа: "далеко вы готовы зайти, если Путин пришлет больше бомб в ближайшие дни?".

В ответ лидер США сказал: "Не задавайте мне таких вопросов".

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина.

Также мы писали, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.