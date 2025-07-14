Трамп ответил на вопрос о возможных новых ударах РФ

Трамп резко отреагировал на вопрос о новых атаках РФ на Украину
Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на вопрос журналиста о новых ударах России по территории Украины. Он сказал, что не стоит спрашивать у него о таком.
Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления в понедельник, 14 июля.
Трамп о возможных новых ударах РФ по Украине
В понедельник, 14 июля, в Белом доме состоялась встреча Президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После чего лидеры выступили с заявлениями о полномасштабной войне России против Украины и пообщались с представителями СМИ.
Журналист спросил у Дональда Трампа: "далеко вы готовы зайти, если Путин пришлет больше бомб в ближайшие дни?".
В ответ лидер США сказал: "Не задавайте мне таких вопросов".
Ранее мы информировали, что Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина.
Также мы писали, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.
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