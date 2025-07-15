Трамп може дозволити Україні бити ракетами ATACMS на 300 км і схвалити передачу Tomahawk, - WP

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надати Україні дозвіл на використання ракет ATACMS на повну дальність. Йдеться про 300 кілометрів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з обговореннями в адміністрації.

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Джерела зазначають, що йдеться про 18 ракет ATACMS, які вже перебувають в Україні. Наразі їх застосування обмежене меншою дальністю. Проте, якщо буде ухвалено рішення про зняття обмежень, українські сили зможуть вражати військові об’єкти — зокрема, бази, аеродроми та склади — глибоко в тилу Росії, які нині перебувають поза досяжністю.

Хоча ATACMS не здатні досягти Москви чи Санкт-Петербурга, у Вашингтоні розглядали й інші, потужніші варіанти. Зокрема, за даними джерел WP, Трамп розмірковував над можливістю надати Україні крилаті ракети Tomahawk — ті самі, якими минулого місяця США завдали ударів по цілях в Ірані. Запущені з території України, вони потенційно можуть досягти російських столиць. Проте наразі ці ракети виключені зі списку постачання. Як зазначає видання, їхнє розгортання можливе пізніше — якщо Трамп вирішить посилити тиск на Кремль.

За словами джерела, близького до внутрішніх обговорень, рішення Трампа щодо ескалації було зумовлене трьома факторами:

особистою образою на Путіна за відмову реагувати на заклики до припинення вогню,

впевненістю в силі американської зброї після ударів по Ірану,

переконанням, що Путін погодиться на переговори лише під серйозним військовим тиском.

Також повідомляється, що упродовж кількох місяців представники Пентагону виступали за надання Україні повного дозволу на застосування далекобійних ATACMS для ударів у глибину території РФ.

Поки що офіційного підтвердження цих рішень не надходило, але джерела в адміністрації Трампа натякають: посилення підтримки України є цілком реальним сценарієм.

Раніше ми писали, що 14 липня Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з американським лідером Дональдом Трампом.

Також ми повідомляли, що глава Білого дому розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM.