Трамп может разрешить Украине бить ракетами ATACMS на 300 км и одобрить передачу Tomahawk, - WP

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить Украине разрешение на использование ракет ATACMS на полную дальность. Речь идет о 300 километрах.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации.

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Источники отмечают, что речь идет о 18 ракетах ATACMS, которые уже находятся в Украине. Сейчас их применение ограничено меньшей дальностью. Однако, если будет принято решение о снятии ограничений, украинские силы смогут поражать военные объекты — в частности, базы, аэродромы и склады — глубоко в тылу России, которые сейчас находятся вне досягаемости.

Хотя ATACMS не способны достичь Москвы или Санкт-Петербурга, в Вашингтоне рассматривали и другие, более мощные варианты. В частности, по данным источников WP, Трамп размышлял над возможностью предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk — те самые, которыми в прошлом месяце США нанесли удары по целям в Иране. Запущенные с территории Украины, они потенциально могут достичь российских столиц. Однако пока эти ракеты исключены из списка поставок. Как отмечает издание, их развертывание возможно позже — если Трамп решит усилить давление на Кремль.

По словам источника, близкого к внутренним обсуждениям, решение Трампа об эскалации было обусловлено тремя факторами:

личной обидой на Путина за отказ реагировать на призывы к прекращению огня,

уверенностью в силе американского оружия после ударов по Ирану,

убеждением, что Путин согласится на переговоры только под серьезным военным давлением.

Также сообщается, что на протяжении нескольких месяцев представители Пентагона выступали за предоставление Украине полного разрешения на применение дальнобойных ATACMS для ударов в глубину территории РФ.

Пока официального подтверждения этих решений не поступало, но источники в администрации Трампа намекают: усиление поддержки Украины является вполне реальным сценарием.

Ранее мы писали, что 14 июля Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом.

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