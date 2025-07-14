Зеленський провів розмову із Трампом — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із Президентом США Дональдом Трампом. Лідер України назвав розмову "хорошою".

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", — зазначив лідер України.

А також додав, що президент Трамп розповів про свою зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Важливо, що в нас такі добрі відносини й країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", — зауважив Зеленський.

За словами глави держави, під час розмови з очільником Білого дому вони обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції.

"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — для ЗСУ буде передано 17 систем протиракетної оборони.

Крім того, Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.