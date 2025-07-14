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Зеленский поговорил с Трампом — детали разговора

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:43
Зеленский провел разговор с Трампом — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 14 июля, Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Президентом США Дональдом Трампом. Лидер Украины назвал разговор "хорошим".

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", — отметил лидер Украины.

А также добавил, что президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, во время разговора с главой Белого дома они обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции.

"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка", — резюмировал Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США — для ВСУ будет передано 17 систем противоракетной обороны.

Кроме того, Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп военная помощь война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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