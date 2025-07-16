Трамп заявил, что санкции против РФ могут ужесточиться раньше, чем через 50 дней

Дональд Трамп. Фото: AP

Срок, в течение которого Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной, может истечь раньше, чем через 50 дней. Если же в течение 50 дней договоренности о мире не будет США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

Об этом во время общения с журналистами сообщил президент США Дональд Трамп.

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"Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок может закончиться раньше", — сказал американский лидер.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко высказался относительно вероятности прекращения огня Россией в течение 50 дней, как этого требует Трамп. Он считает, что РФ уже проигрывает эту войну.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп планирует разрешить Украине использовать ракеты ATACAMS на полную дальность — 300 километров. В таком случае удастся поражать военные объекты глубоко в тылу России.