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Главная Новости дня Трамп ответил, что сделает, когда срок 50 дней для РФ закончится

Трамп ответил, что сделает, когда срок 50 дней для РФ закончится

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 00:15
Трамп заявил, что санкции против РФ могут ужесточиться раньше, чем через 50 дней
Дональд Трамп. Фото: AP

Срок, в течение которого Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной, может истечь раньше, чем через 50 дней. Если же в течение 50 дней договоренности о мире не будет США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

Об этом во время общения с журналистами сообщил президент США Дональд Трамп.

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"Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок может закончиться раньше", — сказал американский лидер.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко высказался относительно вероятности прекращения огня Россией в течение 50 дней, как этого требует Трамп. Он считает, что РФ уже проигрывает эту войну.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп планирует разрешить Украине использовать ракеты ATACAMS на полную дальность — 300 километров. В таком случае удастся поражать военные объекты глубоко в тылу России.

США санкции Дональд Трамп война в Украине Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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