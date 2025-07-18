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У ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 09:59
Країни ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ
Засідання країн ЄС. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 18 липня, стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет обмежень передбачає, зокрема, зниження граничної ціни на російську нафту.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X.

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Країни ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ — деталі

У п'ятницю, 18 липня, країни Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкції проти Росії. Офіційно про це оголосять згодом.

"Зелене світло — посли ЄС схвалили антиросійські санкції. Офіційне схвалення пізніше сьогодні", — написав Йозвяк.

Зазначимо, що 18-й санаційний пакет передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів країни-агресорки. Вони також торкнуться транзакцій, пов’язаних з "Північним потоком" та "Північним потоком-2".

Нагадаємо, що нові санкції проти РФ блокувала Словаччина, яка вимагала від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн ЄС.

Санкції проти РФ
Скриншот повідомлення кореспондента/X

Раніше ми інформували, що Європейський Союз готує найбільш суворий пакет санкцій проти Росії з 2022 року. 

Також ми повідомляли, що, якщо упродовж 50 днів Росія не погодиться на закінчення війни, то США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

санкції проти Росії санкції ЄС війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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