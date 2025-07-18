Країни ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ

Засідання країн ЄС. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 18 липня, стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет обмежень передбачає, зокрема, зниження граничної ціни на російську нафту.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X.

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У п'ятницю, 18 липня, країни Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкції проти Росії. Офіційно про це оголосять згодом.

"Зелене світло — посли ЄС схвалили антиросійські санкції. Офіційне схвалення пізніше сьогодні", — написав Йозвяк.

Зазначимо, що 18-й санаційний пакет передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів країни-агресорки. Вони також торкнуться транзакцій, пов’язаних з "Північним потоком" та "Північним потоком-2".

Нагадаємо, що нові санкції проти РФ блокувала Словаччина, яка вимагала від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн ЄС.

Скриншот повідомлення кореспондента/X

Раніше ми інформували, що Європейський Союз готує найбільш суворий пакет санкцій проти Росії з 2022 року.

Також ми повідомляли, що, якщо упродовж 50 днів Росія не погодиться на закінчення війни, то США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.