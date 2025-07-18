Заседание стран ЕС. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 18 июля, стало известно, что послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничений предусматривает, в частности, снижение предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X.

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Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ — детали

В пятницу, 18 июля, страны Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Официально об этом объявят позже.

"Зеленый свет — послы ЕС одобрили антироссийские санкции. Официальное одобрение позже сегодня", — написал Йозвяк.

Отметим, что 18-й санационный пакет предусматривает новые ограничения против энергетического и банковского секторов страны-агрессора. Они также коснутся транзакций, связанных с "Северным потоком" и "Северным потоком-2".

Напомним, что новые санкции против РФ блокировала Словакия, которая требовала от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставки российского газа в страны ЕС.

Скриншот сообщения корреспондента/X

Ранее мы информировали, что Европейский Союз готовит наиболее строгий пакет санкций против России с 2022 года.

Также мы сообщали, что, если в течение 50 дней Россия не согласится на окончание войны, то США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.