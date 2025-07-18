Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России

В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 09:59
Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ
Заседание стран ЕС. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 18 июля, стало известно, что послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничений предусматривает, в частности, снижение предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ — детали

В пятницу, 18 июля, страны Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Официально об этом объявят позже.

"Зеленый свет — послы ЕС одобрили антироссийские санкции. Официальное одобрение позже сегодня", — написал Йозвяк.

Отметим, что 18-й санационный пакет предусматривает новые ограничения против энергетического и банковского секторов страны-агрессора. Они также коснутся транзакций, связанных с "Северным потоком" и "Северным потоком-2".

Напомним, что новые санкции против РФ блокировала Словакия, которая требовала от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставки российского газа в страны ЕС.

Санкції проти РФ
Скриншот сообщения корреспондента/X

Ранее мы информировали, что Европейский Союз готовит наиболее строгий пакет санкций против России с 2022 года.

Также мы сообщали, что, если в течение 50 дней Россия не согласится на окончание войны, то США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

санкции против России санкции ЕС война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации