Фіцо не блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо дадуть купувати російський газ

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Глава словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що вимагає від Єврокомісії дозвіл на купівлю російського газу до 2034 року. В іншому разі він продовжить блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Що сказав Фіцо

Прем'єр-міністр повідомив, що передав лідерам "усіх відповідних політичних партій" пропозиції Єврокомісії щодо енергетичних гарантій для країни, як і обіцяв раніше. Однак, за його словами, партійний істеблішмент оцінив ці пропозиції як "недостатні".

"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, враховуючи позицію словацького політикуму", — підтвердив він.

Фіцо заявив, що "найкращим вирішенням цієї ситуації" став би дозвіл Братиславі повністю виконати чинний контракт із "Газпросом" РФ, який діє до 2034 року.

"Зараз Європейська комісія принципово (це. — Ред.) відхиляє, оскільки схвалення цієї пропозиції суперечило б суті антиросійських санкцій", — резюмував словацький прем'єр.

Нагадаємо, днями глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС готує найсуворіший пакт санкцій проти РФ з 2022 року. За його словами, він буде спрямований на виснаження джерел фінансування Росії, які дозволяють Москві продовжувати війну.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив днями, що якщо за 50 днів не буде мирної угоди щодо України, тоді він введе 100% вторинні санкції. Причому в іншому спілкуванні з пресою він уточнив, що цей термін може спливти раніше, ніж через 50 днів.