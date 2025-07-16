Фицо не будет блокирвать 18-й пакет санкций ЕС против России, если дадут покупать российский газ

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что требует от Еврокомиссии разрешение на покупку российского газа до 2034 года. В ином случае он продолжит блокировать 18-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Что сказал Фицо

Премьер-министр сообщил, что передал лидерам "всех соответствующих политических партий" предложения Еврокомиссии по энергетическим гарантиям для страны, как и обещал ранее. Однако, по его словам, партийный истеблишмент оценил эти предложения как "недостаточные".

"Представитель Словацкой Республики получил указание сегодня попросить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций, учитывая позицию словацкого политикума", — подтвердил он.

Фицо заявил, что "лучшим решением этой ситуации" стало бы разрешение Братиславе полностью выполнить действующий контракт с "Газпромом" РФ, который действует до 2034 года.

"Сейчас Европейская комиссия принципиально (это. — Ред.) отклоняет, поскольку одобрение этого предложения противоречило бы сути антироссийских санкций", — резюмировал словацкий премьер.

Напомним, на днях глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готовит самый строгий пакт санкций против РФ с 2022 года. По его словам, он будет направлен на истощение источников финансирования России, которые позволяют Москве продолжать войну.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил на днях, что если за 50 дней не будет мирного соглашения по Украине, тогда он введет 100% вторичные санкции. Причем в другом общении с прессой он уточнил, что этот срок может истечь раньше, чем через 50 дней.