Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо готов разблокировать 18-й пакет санкций ЕС, но есть условие

Фицо готов разблокировать 18-й пакет санкций ЕС, но есть условие

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 07:00
Фицо не будет блокирвать 18-й пакет санкций ЕС против России, если дадут покупать российский газ
Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что требует от Еврокомиссии разрешение на покупку российского газа до 2034 года. В ином случае он продолжит блокировать 18-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Реклама
Читайте также:

Что сказал Фицо

Премьер-министр сообщил, что передал лидерам "всех соответствующих политических партий" предложения Еврокомиссии по энергетическим гарантиям для страны, как и обещал ранее. Однако, по его словам, партийный истеблишмент оценил эти предложения как "недостаточные".

"Представитель Словацкой Республики получил указание сегодня попросить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций, учитывая позицию словацкого политикума", — подтвердил он.

Фицо заявил, что "лучшим решением этой ситуации" стало бы разрешение Братиславе полностью выполнить действующий контракт с "Газпромом" РФ, который действует до 2034 года.

"Сейчас Европейская комиссия принципиально (это. — Ред.) отклоняет, поскольку одобрение этого предложения противоречило бы сути антироссийских санкций", — резюмировал словацкий премьер.

Напомним, на днях глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готовит самый строгий пакт санкций против РФ с 2022 года. По его словам, он будет направлен на истощение источников финансирования России, которые позволяют Москве продолжать войну.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил на днях, что если за 50 дней не будет мирного соглашения по Украине, тогда он введет 100% вторичные санкции. Причем в другом общении с прессой он уточнил, что этот срок может истечь раньше, чем через 50 дней.

санкции против России санкции война в Украине Россия Роберт Фицо ограничения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации