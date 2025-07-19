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Главная Новости дня Стефанчук анонсировал новый санкционный пакет США против РФ

Стефанчук анонсировал новый санкционный пакет США против РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:31
Стефанчук рассказал о новом пакете санкций США
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал о работе над новым пакетом санкций США против РФ. Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает мощный санкционный пакет от Америки.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Из того, что я могу сказать, мы очень ожидаем мощного санкционного пакета со стороны Сената, а затем Палаты представителей США", — сказал политик.

А также добавил, что сейчас в Верховной Раде готовят большое обращение к Конгрессу США и многим представителям США с тем, чтобы Украина хотела попросить их:

  • это вопрос санкционного давления;
  • это вопрос предоставления Украине оружия;
  • вопрос финансовой поддержки;
  • вопрос передачи Украине F-16;
  • вопросы, связанные с возвращением украинских детей домой.

Стефанчук отметил, что это большое заявление, которое на днях будет зарегистрировано в парламенте, и в ближайшее время нардепы за него проголосуют.

"Нам важно продемонстрировать, что украинский парламент обращается к своим коллегам в США, в Сенат, в Палату представителей, с тем, чтобы все эти решения были максимально ускорены на уровне Конгресса и Сената США. И для нас это приоритет, это наше межпарламентское сотрудничество", — подчеркнул председатель ВРУ.

Кроме того, он добавил, что есть прекрасная коммуникация между президентом Зеленским и президентом Трампом, и они на своем уровне проводят эти переговоры. По его словам, уже видно, как в правильную сторону меняется риторика США.

"Далее я знаю, что есть прекрасная коммуникация между президентом Зеленским и президентом Трампом, они на своем уровне проводят эти переговоры. И мы видим, как меняется в правильную сторону риторика США. Мы абсолютно поддерживаем это.

Для нас очень важно, что новая администрация в конце концов видит, что единственным виновным за эту войну является Путин и российский народ. Это нация преступников, во главе которой стоит преступник. И наша общая задача — остановить их в этих действиях и сделать все, чтобы наступил справедливый мир", — резюмировал Стефанчук.

Напомним, что в пятницу, 18 июля, стало известно, что послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак перечислил, что войдет в новый санкционный пакет ЕС против РФ.

санкции против России Руслан Стефанчук США война в Украине Россия
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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