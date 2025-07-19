Стефанчук рассказал о новом пакете санкций США

Стефанчук анонсировал новый санкционный пакет США против РФ
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал о работе над новым пакетом санкций США против РФ. Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает мощный санкционный пакет от Америки.
Об этом Руслан Стефанчук рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Стефанчук о новом пакете санкций США против России
"Из того, что я могу сказать, мы очень ожидаем мощного санкционного пакета со стороны Сената, а затем Палаты представителей США", — сказал политик.
А также добавил, что сейчас в Верховной Раде готовят большое обращение к Конгрессу США и многим представителям США с тем, чтобы Украина хотела попросить их:
- это вопрос санкционного давления;
- это вопрос предоставления Украине оружия;
- вопрос финансовой поддержки;
- вопрос передачи Украине F-16;
- вопросы, связанные с возвращением украинских детей домой.
Стефанчук отметил, что это большое заявление, которое на днях будет зарегистрировано в парламенте, и в ближайшее время нардепы за него проголосуют.
"Нам важно продемонстрировать, что украинский парламент обращается к своим коллегам в США, в Сенат, в Палату представителей, с тем, чтобы все эти решения были максимально ускорены на уровне Конгресса и Сената США. И для нас это приоритет, это наше межпарламентское сотрудничество", — подчеркнул председатель ВРУ.
Кроме того, он добавил, что есть прекрасная коммуникация между президентом Зеленским и президентом Трампом, и они на своем уровне проводят эти переговоры. По его словам, уже видно, как в правильную сторону меняется риторика США.
"Далее я знаю, что есть прекрасная коммуникация между президентом Зеленским и президентом Трампом, они на своем уровне проводят эти переговоры. И мы видим, как меняется в правильную сторону риторика США. Мы абсолютно поддерживаем это.
Для нас очень важно, что новая администрация в конце концов видит, что единственным виновным за эту войну является Путин и российский народ. Это нация преступников, во главе которой стоит преступник. И наша общая задача — остановить их в этих действиях и сделать все, чтобы наступил справедливый мир", — резюмировал Стефанчук.
Напомним, что в пятницу, 18 июля, стало известно, что послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак перечислил, что войдет в новый санкционный пакет ЕС против РФ.
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