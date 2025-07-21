Санкции против РФ — Украина начала синхронизацию с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В Украине начали работу по синхронизации санкций против России. Отныне все ограничения партнеров применяются в нашей юрисдикции и наоборот.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Telegram 21 июля.

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Синхронизация санкций против РФ

Зеленский пояснил, что отныне санкции партнеров применяем в нашей юрисдикции, и, соответственно, украинские санкции должны быть распространены в юрисдикциях наших партнеров. По его словам, это достаточно непростой процесс, но очень необходимый. Ответственность за это на Министерстве иностранных дел вместе с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время президент рассказал, что пока еще не все пакеты санкций Европейского Союза синхронизированы даже в странах Европы, которые не являются членами Европейского Союза. Он считает, что это надо исправить и максимально пропагандировать усиление санкций против России.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Глава государства также отметил, что особое внимание уделено санкционному треку в отношениях с США. Зеленский пояснил, что после смены администрации произошла трансформация содержания отношений с Америкой, но цель остается неизменной.

"Цель нашего сотрудничества с США остается неизменной — мы должны выстоять под российскими ударами, и это важно даже не только для всего нашего региона и Европы. Благодаря защите Украины — больше основ для глобальной безопасности и недопущения любых войн, в частности, в Тихоокеанском регионе. Надо утверждать такую связь", — отметил Владимир Зеленский.

Он также напомнил, что Украина имеет конкретные договоренности с Дональдом Трампом по ПВО, украинским дронам для Америки, экономическому сотрудничеству и инвестициям.

"Должны все это реализовать, и это вызов — реализовать. Роль посольства должна быть значительной. Также надо давить в рамках "Группы семи" — чтобы санкции и санкционные шаги были и в Америке, и в Европе, и в Японии", — подчеркнул украинский лидер.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 19 июля Стефанчук анонсировал новый санкционный пакет США против РФ. Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает мощный санкционный пакет от Америки.

В то же время 18 июля, стало известно, что послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.