Рамштайн 21 липня - Шмигаль закликав союзників прискорити постачання Patriot

Шмигаль на Рамштайні назвав партнерам критичну потребу України
Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль виступив із закликом до західних партнерів. Він попросив активізувати постачання систем протиповітряної оборони, зокрема американських Patriot, а також боєприпасів до них.
Про це він заявив під час віртуального засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у понеділок, 22 липня.
Шмигаль закликав союзників прискорити постачання Patriot
Шмигаль наголосив, що російські обстріли не припиняються, і Україна критично потребує додаткових засобів захисту від повітряних атак.
"Я прошу США надати цю зброю для закупівлі, а наших європейських партнерів — надати все необхідне фінансування", — звернувся міністр до учасників засідання.
Він також зазначив, що передача повноважень у Міністерстві оборони після зміни керівництва відбувається організовано й безперервно.
За його словами, Україна дотримуватиметься всіх попередніх домовленостей із партнерами.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" за участі міністрів оборони країн-партнерів. Одним із ключових питань порядку денного стало погодження пакету військової підтримки для України на суму 40 мільярдів євро.
Раніше Денис Шмигаль повідомив, що танки Abrams, які передала Австралія в рамках допомоги Україні, уже на озброєнні.
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