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Головна Новини дня Шмигаль на Рамштайні назвав партнерам критичну потребу України

Шмигаль на Рамштайні назвав партнерам критичну потребу України

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 17:43
Рамштайн 21 липня - Шмигаль закликав союзників прискорити постачання Patriot
Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль виступив із закликом до західних партнерів. Він попросив активізувати постачання систем протиповітряної оборони, зокрема американських Patriot, а також боєприпасів до них.

Про це він заявив під час віртуального засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у понеділок, 22 липня.

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Шмигаль наголосив, що російські обстріли не припиняються, і Україна критично потребує додаткових засобів захисту від повітряних атак.

"Я прошу США надати цю зброю для закупівлі, а наших європейських партнерів — надати все необхідне фінансування", — звернувся міністр до учасників засідання.

Він також зазначив, що передача повноважень у Міністерстві оборони після зміни керівництва відбувається організовано й безперервно.

За його словами, Україна дотримуватиметься всіх попередніх домовленостей із партнерами.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" за участі міністрів оборони країн-партнерів. Одним із ключових питань порядку денного стало погодження пакету військової підтримки для України на суму 40 мільярдів євро.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що танки Abrams, які передала Австралія в рамках допомоги Україні, уже на озброєнні.

Денис Шмигаль зброя ППО Рамштайн Patriot
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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