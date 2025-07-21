Рамштайн 21 июля - Шмыгаль призвал союзников ускорить поставки Patriot

Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступил с призывом к западным партнерам. Он попросил активизировать поставки систем противовоздушной обороны, в частности американских Patriot, а также боеприпасов к ним.

Об этом он заявил во время виртуального заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля.

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Шмыгаль отметил, что российские обстрелы не прекращаются, и Украина критически нуждается в дополнительных средствах защиты от воздушных атак.

"Я прошу США предоставить это оружие для закупки, а наших европейских партнеров — предоставить все необходимое финансирование", — обратился министр к участникам заседания.

Он также отметил, что передача полномочий в Министерстве обороны после смены руководства происходит организованно и непрерывно.

По его словам, Украина будет придерживаться всех предыдущих договоренностей с партнерами.

Напомним, что сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с участием министров обороны стран-партнеров. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало согласование пакета военной поддержки для Украины на сумму 40 миллиардов евро.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что танки Abrams, которые передала Австралия в рамках помощи Украине, уже на вооружении.