Посол в Германии назвал, о чем договариваются Зеленский с Мерцом

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: ОП

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц договариваются не только о передаче систем Patriot. По его словам, стороны говорят также о развертывании "коалиции противовоздушной обороны" для будущих закупок.

Об этом Алексей Макеев рассказал в интервью украинским медиа в четверг, 24 июля.

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"Договоренность между президентом и федеральным канцлером была о том, что Германия поможет закупить Patriot. Германия взяла лидерство в "коалиции ПВО" собирать эти Patriot. Сегодня мы говорим уже не о двух, а о большем", — отметил Макеев.

По его словам, вместе с европейскими партнерами было высказано США готовность и заинтересованность закупать системы Patriot. Макеев говорит, что их нужно гораздо больше, чем пять. Он отметил, что пока о сроках поставок еще рано говорить.

Посол Украины в Германии рассказал, что Берлин уже финализирует договоренности с американской компанией Raytheon по производству Patriot.

"Во время последнего "Рамштайна" как раз "коалиция желающих" или "коалиция ПВО" обсуждала о том, как мы можем это закупить и как быстро. Поэтому действительно речь идет о большем количестве", — добавил Макеев.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия вместе с США планирует в ближайшее время передать Украине пять Patriot.

А первая система Patriot, которую для ВСУ финансирует Германия, сейчас находится в процессе производства.