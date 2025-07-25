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Когда ВСУ получат от Германии первые дроны-перехватчики

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 11:32
Посол в ФРГ ответил, когда будут готовы дроны-перехватчики
Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: Посольство

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал о контрактах с Германией относительно дронов-перехватчиков. По его словам, приобретенные ФРГ украинские дроны полетят на фронт за считанные недели.

Об этом Макеев рассказал во время встречи с прессой, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Еще нет контрактов на перехватчики с Германией, здесь президент послам поставил четкие задачи относительно того, какие дроны нам нужны и соответственно сейчас мы будем совместно с Минобороны выходить на отдельные предложения", — сказал посол.

По его словам, несколько контрактов уже на стадии выполнения. Макеев уточнил, что все зависит от украинских производителей и известно, что в отличие от немецких они поставляют не через три года, а через три недели.

"Лично видел то, что профинансировано и уже очень быстро полетит туда. Контракты были подписаны, кажется, на прошлой неделе на поставку определенных дронов", — отметил он.

Посол поделился, что бывал на производстве и видел, как дроны сходят с конвейера, но это именно под этот контракт, или предыдущий - сказать не может. В то же время он заверил, что эти БпЛА уже в ближайшее время будут летать.

"То что сейчас Германия серьезно взялась за лидерство по ПВО мы видим по коммуникации, когда мы приходим к немцам и говорим, что приоритет это ПВО — они следуют этому", — подытожил Макеев.

Напомним, Германия готова закупать оружие у украинских производителей, а также уже передала более 60 установок Gepard.

Также ВСУ получат современные радары от немецкой компании на более 340 миллионов евро.

Германия ПВО дроны война в Украине Алексей Макеев производство
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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