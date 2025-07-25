США будут покупать украинские дроны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине началось производство дронов-перехватчиков. Кроме того, глава государства сказал, что Соединенные Штаты Америки готовы покупать украинские дроны.

Об этом лидер Украины рассказал во время встречи с журналистами.

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Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

По словам президента, в Украине уже производят дроны-перехватчики — над этим работают несколько компаний. Также решается вопрос с экспортом вооружения — сейчас переговоры ведутся с рядом стран-партнеров.

"Плюсы. Четыре компании — хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это. Цена производства — разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно — 6 миллиардов долларов", — объяснил глава государства.

Зеленский о договоренности с США о покупке украинских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Президентом США Дональдом Трампом о том, что Америка будет покупать украинские дроны.

"С Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", — рассказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что со стороны США, в частности в договоренностях с президентом Трампом, достигнуто согласие на закупку дронов у Киева.

В общем, президент заверил, что вопрос об экспорте украинских вооружений постепенно продвигается.

"Мы этот вопрос двигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход. Например, Дания — линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги. 100, 200, 300 миллионов", — объяснил Зеленский.

В частности он добавил, что во время войны Украине будут передавать дальнобойные дроны, которые будут изготавливаться на производстве, созданном совместно с частным сектором в пропорции 50 на 50. После завершения войны партнеры начнут накапливать эти дроны для нужд собственной армии.

Ранее мы информировали, что Зеленский поставил задачу подготовить договоры по закупке дронов.

Недавно стало известно, когда ВСУ получат от Германии первые дроны-перехватчики.