Зеленський анонсував технологічну ставку по дронах — вечірнє звернення

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський доручив готувати технологічну ставку по дронах. За його словами, є затверджений план вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні у пʼятницю, 25 липня.

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Технологічна ставка

Міністр оборони доповів Зеленському про надходження допомоги від партнерів. Глава держави зауважив, що забезпечується надійний рух зброї для українських військових.

"Я доручив готувати технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план — вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців", — розповів український лідер.

Засідання Ставки

Зеленський сьогодні провів засідання Ставки. За його словами, були доповіді розвідок про виклики та наміри Росії. Було детально обговорено, на які загрози необхідно відповідати.

Крім того, доповідав по оперативній ситуації головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Всі оперативні напрямки. Покровськ передусім — найбільше уваги. Сумщина — продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 липня український лідер зустрівся з воїнами Нацгвардії, які проходять підготовку.

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні розпочалося виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, США вже готові купувати дрони українського виробництва.