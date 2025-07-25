Зеленский анонсировал технологическую ставку по дронах — вечернее обращение

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил готовить технологическую ставку по дронам. По его словам, есть утвержденный план выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении в пятницу, 25 июля.

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Технологическая ставка

Министр обороны доложил Зеленскому о поступлении помощи от партнеров. Глава государства отметил, что обеспечивается надежное движение оружия для украинских военных.

"Я поручил готовить технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план — выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц", — рассказал украинский лидер.

Заседание Ставки

Зеленский сегодня провел заседание Ставки. По его словам, были доклады разведок о вызовах и намерениях России. Было подробно обсуждено, на какие угрозы необходимо отвечать.

Кроме того, докладывал по оперативной ситуации главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Все оперативные направления. Покровск прежде всего — больше всего внимания. Сумщина — продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории", — добавил Зеленский.

Напомним, 25 июля украинский лидер встретился с воинами Нацгвардии, которые проходят подготовку.

Ранее Зеленский сообщил, что в Украине началось производство дронов-перехватчиков. По его словам, США уже готовы покупать дроны украинского производства.