Зеленський відвідав тренувальні локації Нацгвардії та зустрівся з пораненими бійцями

Ігор Клименко, Олександр Півненко та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 25 липня, відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії. Він поспілкувався з воїнами, які проходять підготовку.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Глава держави зауважив, що сильна підготовка військових — це сила української армії та безпека держави. За його словами, важливо, щоб це було професійно та ефективно.

"Навчання воїнів Національної гвардії України, підготовка екіпажів танків і БМП, операторів ударних, розвідувальних і логістичних дронів. Нацгвардійці використовують сучасні тренажери та умови занять, максимально наближені до бойових", — зазначив Зеленський.

Він подякував інструкторам та усім, хто працює з воїнами. Крім того, український лідер висловив вдячність військовим.

Воїни, які проходять відновлення

Зеленський також зустрівся з воїнами, які проходять відновлення після поранень. Він подякував їм за службу та захист країни.

Глава держави відзначив захисників та медиків нагородами:

орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів;

медалями "За врятоване життя".

"Вдячний за щоденну роботу лікарів, за якісну та професійну допомогу нашим бійцям. Це дуже важливо — підтримка й повернення наших героїв до звичайного життя", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 липня Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

А зранку у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті сталося 174 бойові зіткнення.