Зеленський відвідав тренувальні локації Нацгвардії та зустрівся з пораненими бійцями

Зеленський зустрівся з бійцями НГУ, які проходять навчання
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 25 липня, відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії. Він поспілкувався з воїнами, які проходять підготовку.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зеленський поспілкувався з бійцями НГУ
Глава держави зауважив, що сильна підготовка військових — це сила української армії та безпека держави. За його словами, важливо, щоб це було професійно та ефективно.
"Навчання воїнів Національної гвардії України, підготовка екіпажів танків і БМП, операторів ударних, розвідувальних і логістичних дронів. Нацгвардійці використовують сучасні тренажери та умови занять, максимально наближені до бойових", — зазначив Зеленський.
Він подякував інструкторам та усім, хто працює з воїнами. Крім того, український лідер висловив вдячність військовим.
Воїни, які проходять відновлення
Зеленський також зустрівся з воїнами, які проходять відновлення після поранень. Він подякував їм за службу та захист країни.
Глава держави відзначив захисників та медиків нагородами:
- орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів;
- медалями "За врятоване життя".
"Вдячний за щоденну роботу лікарів, за якісну та професійну допомогу нашим бійцям. Це дуже важливо — підтримка й повернення наших героїв до звичайного життя", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 25 липня Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
А зранку у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті сталося 174 бойові зіткнення.
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