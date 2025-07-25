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Головна Новини дня Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні

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Дата публікації: 25 липня 2025 14:01
Воєнний стан продовжили на 90 днів — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 липня, підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради у Telegram.

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"Президент України Володимир Зеленський підписав Закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX)", — йдеться у повідомленні.

Згідно із документами, дію воєнного стану продовжили ще на 90 днів з 7 серпня 2025 року. Також це стосується і про проведення загальної мобілізації.

"Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією російської федерації проти України", — додали у парламенті.

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Скриншот допису Верховної Ради

Нагадаємо, 14 липня президент подав законопроєкт про продовження воєнного стану.

А 15 липня комітет Ради з питань оборони вшістнадцяте схвалив продовження воєнного стану та мобілізації.

Володимир Зеленський закон воєнний стан мобілізація війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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