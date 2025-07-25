Воєнний стан продовжили на 90 днів — Зеленський підписав закон

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 липня, підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради у Telegram.
Продовження мобілізації
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX)", — йдеться у повідомленні.
Згідно із документами, дію воєнного стану продовжили ще на 90 днів з 7 серпня 2025 року. Також це стосується і про проведення загальної мобілізації.
"Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією російської федерації проти України", — додали у парламенті.
Нагадаємо, 14 липня президент подав законопроєкт про продовження воєнного стану.
А 15 липня комітет Ради з питань оборони вшістнадцяте схвалив продовження воєнного стану та мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!