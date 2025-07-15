Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ

Комітет Ради з питань оборони 16-й раз схвалив продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Рішення було ухвалено одноголосно.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Продовження воєнного стану

За словами Железняка, рішення щодо продовження мобілізації та воєнного стану було ухвалено одноголосно.

"Сьогодні буде і рішення у парламенті (треба на кожне 226+ голосів)", — зазначив нардеп.

Повідомлення Железняка в Х

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Документи передбачають пролонгацію терміну дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.