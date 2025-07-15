Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет Ради з питань оборони 16-й раз схвалив продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Рішення було ухвалено одноголосно.
Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Продовження воєнного стану
За словами Железняка, рішення щодо продовження мобілізації та воєнного стану було ухвалено одноголосно.
"Сьогодні буде і рішення у парламенті (треба на кожне 226+ голосів)", — зазначив нардеп.
Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Документи передбачають пролонгацію терміну дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.
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