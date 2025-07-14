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Зеленський подав законопроєкти про продовження воєнного стану

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:21
Воєнний стан та мобілізацію продовжать до 5 листопада — Зеленський подав законопроєкт
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Документи передбачають пролонгацію терміну дії ще на 90 днів — із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Про це стало відомо з картки відповідного законопроєкту, який з'явився на сайті Верховної Ради України. 

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Йдеться про чергове подовження спеціального правового режиму, який діє з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Відтоді Верховна Рада регулярно ухвалює рішення на підтримку президентських ініціатив щодо збереження особливих умов для оборони держави.

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Картка законопроєкту на сайті ВР


Раніше ми розповідали, які категорії громадян не підлягають військову призову в умовах загальної мобілізації та воєнного стану.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада напрацьовує законопроєкт щодо повоєнних виборів. Потрібно вирішити питання щодо формування виборчих списків, виборчих дільничих комісій та організації голосування.

Володимир Зеленський Верховна Рада воєнний стан мобілізація війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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