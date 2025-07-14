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Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 13:21
Военное положение и мобилизацию продлят до 5 ноября — Зеленский подал законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Документы предусматривают пролонгацию срока действия еще на 90 дней — с 7 августа до 5 ноября 2025 года.

Об этом стало известно из карточки соответствующего законопроекта, который появился на сайте Верховной Рады Украины.

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Речь идет об очередном продлении специального правового режима, который действует с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

С тех пор Верховная Рада регулярно принимает решения в поддержку президентских инициатив по сохранению особых условий для обороны государства.

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Карточка законопроекта на сайте ВР


Ранее мы рассказывали, какие категории граждан не подлежат военному призыву в условиях всеобщей мобилизации и военного положения.

Также мы сообщали, что Верховная Рада нарабатывает законопроект о послевоенных выборах. Нужно решить вопрос по формированию избирательных списков, избирательных участковых комиссий и организации голосования.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение мобилизация война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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