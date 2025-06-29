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Головна Новини дня Рада працює над законопроєктом про повоєнні вибори — деталі

Рада працює над законопроєктом про повоєнні вибори — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 13:10
Вибори в Україні під час війни — Рада розгляне законопроєкт
Голова ВРУ Руслан Стефанчук. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy
Ключові моменти Коли в Україні відбудуться вибори

Верховна Рада наразі працює над законопроєктом про повоєнні вибори. Після завершення війни потрібно провести вибори, які будуть визнані демократичними в Україні і за її межами.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону 28 червня. 

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Коли в Україні відбудуться вибори

Стефанчук розповів, що Верховній Раді потрібно пропрацювати питання щодо активного та пасивного виборчого права для військових на фронті та українців, які перебувають за кордоном. Наразі триває робота з Центральною виборчою комісією (ЦВК) і її очільник Олег Діденко був на зустрічі у ВР, щоб обговорити усі нюанси. 

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, тому що для проведення наступних виборів потрібен новий спеціальний документ, який буде стосуватися так званих повоєнних виборів", — сказав голова Ради. 

Крім того, Руслан Стефанчук зазначив, що також потрібно вирішити як масштабні, так і дрібні питання щодо проведення голосування. Перш за все, це стосується формування виборчих списків, виборчих дільничих комісій, а також організації проведення виборів: в один чи декілька днів. 

"Уявімо, що настав мир, але в день виборів російська авіація злітає, опускається, злітає, опускається і не дає можливість громадянам України виконати свій конституційний обов’язок і право проголосувати на виборах. Тому багато викликів пов’язано із завершенням війни, все залежатиме від того, як і коли завершиться війна", — підкреслив він. 

Водночас спікер парламенту підсумував, що Україні вдасться знайти правильний законодавчий компроміс, адже народні депутати працюють над різними базовими сценаріями для того, щоб громадяни могли втілити своє конституційне право на вибір.

Нагадаємо, раніше три соціологічні організації провели опитування в українців. Їх запитали, чи вважають вони доцільним проведення виборів в Україні у разі перемир'я. 

Водночас у ЦВК назвали реальну кількість виборців за межами України. Більшість із них виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Руслан Стефанчук вибори воєнний стан законопроєкт війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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