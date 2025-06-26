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Головна Новини дня Скільки українців "за" вибори в разі перемир'я — дані опитування

Скільки українців "за" вибори в разі перемир'я — дані опитування

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Дата публікації: 26 червня 2025 09:27
Вибори в Україні після завершення воєнного стану підтримують 57% українців, — опитування
Людий йдуть вулицею. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Результати опитування

Оновлене опитування громадської думки свідчить, що більшість українців готові повернутися до виборчого процесу після припинення бойових дій, навіть якщо мир буде лише тимчасовим. Частка тих, хто виступає за проведення виборів, дещо скоротилась.

Про це свідчать дані опитування проведеного у червні трьома соціологічними організаціями: Інститутом стратегічних досліджень і прогнозів "Янус", Центром SOCIS і аналітичним бюлетенем "Барометр громадських настроїв"

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Результати опитування

Згідно з результатами дослідження, 57,6% громадян вважають, що після припинення воєнного стану слід провести вибори. Ще 4,3% підтримують ідею обмежитись лише місцевими виборами, тоді як 33,1% за те, щоб відкласти голосування. Ще понад 5% не змогли визначитися з позицією.

У порівнянні з березнем 2025 року, частка тих, хто виступає за проведення виборів, дещо скоротилась, тоді як зросла кількість прихильників відтермінування.

Вибори Президента
Скільки українців "за" вибори після воєнного стану. Фото: SOCIS

Також українців запитали, кого б вони підтримали на президентських виборах, якби ті відбулися найближчим часом.

Найбільшу підтримку серед усіх опитаних (21,8%) отримав чинний президент Володимир Зеленський. Якщо рахувати тільки тих, хто вже визначився і точно піде на вибори, його рейтинг зростає до 30,9%.

На другій позиції — колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Його підтримують 19,6% усіх респондентів і 27,7% серед тих, хто визначився.

Третю сходинку посідає п’ятий президент України Петро Порошенко (4,5% і 6,3% відповідно), за ним ідуть Дмитро Разумков (3,8% і 5,4%) та керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов (3,7% і 5,2%).

Вибори Президента
Рейтинг ймовірних кандидатів. Фото: SOCIS

Опитування проводилось методом особистого інтерв’ю з 6 по 11 червня 2025 року. У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років. Дослідження не охоплювало тимчасово окуповані території, включно з Кримом, а також регіони, де тривають активні бойові дії. Похибка вибірки становить приблизно ±2,6%.

Раніше опитування показало, яким інституціям українці довіряють більше.

Також ми спитали киян, чи слухають кияни російськомовну музику.

Володимир Зеленський вибори переговори Валерій Залужний опитування перемир'я
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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