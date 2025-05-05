Армія, ГУР та волонтери — кому найбільше довіряють українці

Українці з прапорами. Фото: УНІАН

Збройні сили України та Головне управління розвідки очолюють рейтинг суспільної довіри серед оборонних структур. До числа найбільш авторитетних інституцій входять і волонтери.

Про це стало відомо з дослідження психологічної стійкості, довіри та соціальної згуртованості українців у 2025 році, проведеного експертами дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA за участі соціологічної компанії Active Group.

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Яким інституціям українці довіряють найбільше

За даними дослідження, українці найбільше довіряють Збройним силам України (включно з Територіальною обороною) та волонтерам. Серед силових структур найвищий рівень довіри отримало Головне управління розвідки.

На думку керівника проєктів ГО "Фонд сприяння демократії" та засновника InfoLight.UA Юрія Гончаренка, Збройні сили України посідають перше місце у свідомості громадян, адже українців об’єднує спільне прагнення до перемоги або завершення війни на прийнятних для країни умовах.

Яким інституціям українці довіряють найбільше. Фото: InfoLight.UA

Найефективнішими інструментами для досягнення цієї мети українці вважають ЗСУ, волонтерські організації та Головне управління розвідки, яке сприймається як найрезультативніша спецслужба.

На переконання Гончаренка, висока позиція ГУР у рейтингу довіри пояснюється тим, що під час протистояння російській агресії українська розвідка проявила себе як одна з найефективніших структур, здатна виконувати надзвичайно складні завдання.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України до 2014 року нараховувало менше 5000 співробітників. Під керівництвом Кирила Буданова воно перетворилося на справжній український Моссад, який "кошмарить" росіян від Далекого Сходу до Африки", — зазначив Гончаренко.

Професійні досягнення українських розвідників високо оцінюються українцями, що і демонструє рейтинг народної довіри.

Дослідження включало понад 80 запитань, згрупованих у сім тематичних блоків, серед яких: психологічна стійкість (Resilience Index), соціальна згуртованість (Cohesion Index), економічна впевненість, інформаційна стійкість, а також ставлення до оборонної та мобілізаційної політики. Збір даних проводився у дві хвилі: перша — з 4 по 6 квітня 2025 року (опитано 1024 респонденти), друга — з 17 по 26 квітня (450 анкет).

Нагадаємо, раніше блогер та політичний експерт Володимир Цибулько оцінив роботу голови ГУР щодо ударів по критичних цілях на території Росії.

Крім того, українці заявили, що у разі проведення виборів до парламенту партії посла Залужного, Буданова та Білецького подолали б прохідний бар’єр.