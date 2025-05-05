Армия, ГУР и волонтеры — кому больше всего доверяют украинцы

Украинцы с флагами. Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины и Главное управление разведки возглавляют рейтинг общественного доверия среди оборонных структур. В число наиболее авторитетных институтов входят и волонтеры.

Об этом стало известно из исследования психологической устойчивости, доверия и социальной сплоченности украинцев в 2025 году, проведенное экспертами исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA при участии социологической компании Active Group.

Реклама

Читайте также:

Каким институтам украинцы доверяют больше всего

По данным исследования, украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины (включая Территориальную оборону) и волонтерам. Среди силовых структур самый высокий уровень доверия получило Главное управление разведки.

По мнению руководителя проектов ОО "Фонд содействия демократии" и основателя InfoLight.UA Юрия Гончаренко, Вооруженные силы Украины занимают первое место в сознании граждан, ведь украинцев объединяет общее стремление к победе или завершению войны на приемлемых для страны условиях.

Каким институтам украинцы доверяют больше всего. Фото: InfoLight.UA

Самыми эффективными инструментами для достижения этой цели украинцы считают ВСУ, волонтерские организации и Главное управление разведки, которое воспринимается как самая результативная спецслужба.

По мнению Гончаренко, высокая позиция ГУР в рейтинге доверия объясняется тем, что во время противостояния российской агрессии украинская разведка проявила себя как одна из самых эффективных структур, способная выполнять чрезвычайно сложные задачи.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины до 2014 года насчитывало менее 5000 сотрудников. Под руководством Кирилла Буданова оно превратилось в настоящий украинский Моссад, который "кошмарит" россиян от Дальнего Востока до Африки", — отметил Гончаренко.

Профессиональные достижения украинских разведчиков высоко оцениваются украинцами, что и демонстрирует рейтинг народного доверия.

Исследование включало более 80 вопросов, сгруппированных в семь тематических блоков, среди которых: психологическая устойчивость (Resilience Index), социальная сплоченность (Cohesion Index), экономическая уверенность, информационная устойчивость, а также отношение к оборонной и мобилизационной политике. Сбор данных проводился в две волны: первая — с 4 по 6 апреля 2025 года (опрошено 1024 респондента), вторая — с 17 по 26 апреля (450 анкет).

Напомним, ранее блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько оценил работу главы ГУР относительно ударов по критическим целям на территории России.

Кроме того, украинцы заявили, что в случае проведения выборов в парламент партии посла Залужного, Буданова и Билецкого преодолели бы проходной барьер.