Володимир Цибулько оцінив роботу Буданова щодо ударів по критичних цілях РФ

Кирило Буданов. Фото: Facebook Кирила Буданова

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов проявляє стратегічний підхід і раціональність у своїй роботі. Він ефективно організовує діяльність розвідки для знищення важливих цілей на ворожій території.

Про це повідомив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці у Facebook у середу, 30 квітня.

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Буданов діє стратегічно і раціонально

"Помітив, що сьогодні вже майже кожен другий знається на військових стратегіях. Воно наче і зрозуміло — час такий. Критики дій Сил оборони в інфопросторі зараз дуже багато: від неприхованої паніки до "все пропало". Замислився, а чи дійсно у нас такий хаос? На мій погляд, жоден удар по Росії не є випадковим. Ця робота координується від першої здобутої інформації – до точного удару по критичній цілі", — наголосив Цибулько.

Він зазначив, що лише у квітні під удар потрапили завод з виробництва вибухівки "Промсинтез" у Самарській області та Брянський завод мікроелектроніки.

"Схоже на те, що план є, і він досить чіткий. У контексті з повідомленням Буданова про наявність у ГУР списку оборонних об’єктів рф, можна зробити висновок, що обʼєкти мають свою пріоритетність для РФ. А визначається вона на базі розвідданих та аналітики", — переконаний блогер.

За його словами, нещодавно це підтвердив також військовий експерт Євген Дикий:

"Кожна з цілей — результат глибокого аналізу, стратегічного мислення та злагодженої роботи розвідки. Ми ранжуємо ці обʼєкти за пріоритетністю. Тобто по тому, наскільки важливі, критичні та незамінні речі для москалів випускають. І відповідно до цього ранжування з одного боку, і до наших технічних можливостей та погодних умов — з другого, ми і визначаємо, коли та на якому з цих обʼєктів треба дивитися вгору. Ми дуже добре знаємо, хто це робить і за якими критеріями".

"Тож, судячи з цього і результатів ударів, проводиться велика командна робота, яку ефективно координує Буданов. Якщо дивитися на цей процес глибше, неможливо не помітити професіоналізм і холодний розум, які за ним стоять", — підкреслив Володимир Цибулько.

Пост Володимира Цибулька. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що під час повномасштабної війни деяка інформація має залишатися закритою для суспільства.

Крім того, Буданов підтвердив, що українська сторона неодноразово використовувала ІПСО проти Росії. Він розповів, як саме працює цей механізм.