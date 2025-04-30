Владимир Цыбулько оценил работу Буданова по ударам по критическим целям РФ

Кирилл Буданов. Фото: Facebook Кирилла Буданова

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проявляет стратегический подход и рациональность в своей работе. Он эффективно организовывает деятельность разведки для уничтожения важных целей на вражеской территории.

Об этом сообщил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook в среду, 30 апреля.

Реклама

Читайте также:

Буданов действует стратегически и рационально

"Заметил, что сегодня уже почти каждый второй разбирается в военных стратегиях. Оно вроде бы и понятно — время такое. Критики действий Сил обороны в инфопространстве сейчас очень много: от нескрываемой паники до "все пропало". Задумался, а действительно ли у нас такой хаос? На мой взгляд, ни один удар по России не является случайным. Эта работа координируется от первой полученной информации — до точного удара по критической цели", — подчеркнул Цыбулько.

Он отметил, что только в апреле под удар попали завод по производству взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области и Брянский завод микроэлектроники.

"Похоже на то, что план есть, и он достаточно четкий. В контексте с сообщением Буданова о наличии у ГУР списка оборонных объектов РФ, можно сделать вывод, что объекты имеют свою приоритетность для РФ. А определяется она на базе разведданных и аналитики", — убежден блогер.

По его словам, недавно это подтвердил также военный эксперт Евгений Дикий:

"Каждая из целей — результат глубокого анализа, стратегического мышления и слаженной работы разведки. Мы ранжируем эти объекты по приоритетности. То есть по тому, насколько важные, критические и незаменимые вещи для москалей выпускают. И в соответствии с этим ранжированием с одной стороны, и с нашими техническими возможностями и погодными условиями — с другой, мы и определяем, когда и на каком из этих объектов надо смотреть вверх. Мы очень хорошо знаем, кто это делает и по каким критериям".

"Поэтому, судя по этому и результатам ударов, проводится большая командная работа, которую эффективно координирует Буданов. Если смотреть на этот процесс глубже, невозможно не заметить профессионализм и холодный ум, которые за ним стоят", — подчеркнул Владимир Цыбулько.

Пост Владимира Цыбулько. Фото: скриншот

Напомним, что недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что во время полномасштабной войны некоторая информация должна оставаться закрытой для общества.

Кроме того, Буданов подтвердил, что украинская сторона неоднократно использовала ИПСО против России. Он рассказал, как именно работает этот механизм.