Буданов заявив, що Україна часто використовує ІПСО проти Росії

Буданов розповів, яким чином працює ІПСО
Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українська сторона неодноразово використовувала ІПСО проти Росії. Також він поінформував, як саме працює цей механізм.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням інтерв'ю очільника ГУР.
Що сказав Буданов про ІПСО
На питання ведучої, чи є на сьогодні ІПСО дієвим інструментом, глава ГУР заявив, що так. Він підтвердив, що Україна часто використовує ІПСО на території Росії. Особливо це під час російської мобілізації у 2022 році.
"Ви маєте на увазі, що ворог буде намагатися проводити свої стратегічні дезінформаційні операції? Ну так це ж очевидно. Так і ми ж те саме робили, в Росії особливо спочатку. Згадайте, у них була ж мобілізація в 2022 році. Там же теж йшло все не зовсім як то кажуть гладко", — сказав Буданов.
Також він розповів, за яким принципом працює ІПСО.
"Воно як працює, ти береш реальний факт, яких може насправді не так вже і багато. Просто масштабуєш, і ніхто не може сказати, що це неправда, тому що кадри реальні, люди реальні, кожен може впізнати в принципі цю людину. Все реально, тільки масштаби цього набагато збільшуються. Так і росіяни тут працюють, те саме", — поінформував очільник розвідки.
На уточнююче питання, як навчити суспільство правильно споживати інформацію, Буданов сказав, що ніяк.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю глава ГУР зробив ще низку заяв. Зокрема, він сказав, що люди, які не хочуть захищати країну — не є громадянами.
Крім того, Буданов заявив, що акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти проходять ледь не щотижня у рідних містах України. Однак це може нашкодити самим захисникам.
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