Буданов заявив, що Україна часто використовує ІПСО проти Росії

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українська сторона неодноразово використовувала ІПСО проти Росії. Також він поінформував, як саме працює цей механізм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням інтерв'ю очільника ГУР.

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Що сказав Буданов про ІПСО

На питання ведучої, чи є на сьогодні ІПСО дієвим інструментом, глава ГУР заявив, що так. Він підтвердив, що Україна часто використовує ІПСО на території Росії. Особливо це під час російської мобілізації у 2022 році.

"Ви маєте на увазі, що ворог буде намагатися проводити свої стратегічні дезінформаційні операції? Ну так це ж очевидно. Так і ми ж те саме робили, в Росії особливо спочатку. Згадайте, у них була ж мобілізація в 2022 році. Там же теж йшло все не зовсім як то кажуть гладко", — сказав Буданов.

Також він розповів, за яким принципом працює ІПСО.

"Воно як працює, ти береш реальний факт, яких може насправді не так вже і багато. Просто масштабуєш, і ніхто не може сказати, що це неправда, тому що кадри реальні, люди реальні, кожен може впізнати в принципі цю людину. Все реально, тільки масштаби цього набагато збільшуються. Так і росіяни тут працюють, те саме", — поінформував очільник розвідки.

На уточнююче питання, як навчити суспільство правильно споживати інформацію, Буданов сказав, що ніяк.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю глава ГУР зробив ще низку заяв. Зокрема, він сказав, що люди, які не хочуть захищати країну — не є громадянами.

Крім того, Буданов заявив, що акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти проходять ледь не щотижня у рідних містах України. Однак це може нашкодити самим захисникам.