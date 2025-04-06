Буданов заявил, что Украина часто использует ИПСО против России

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что украинская сторона неоднократно использовала ИПСО против России. Также он проинформировал, как именно работает этот механизм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой интервью главы ГУР.

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Что сказал Буданов об ИПСО

На вопрос ведущей, является ли на сегодня ИПСО действенным инструментом, глава ГУР заявил, что да. Он подтвердил, что Украина часто использует ИПСО на территории России. Особенно это во время российской мобилизации в 2022 году.

"Вы имеете в виду, что враг будет пытаться проводить свои стратегические дезинформационные операции? Ну так это же очевидно. Да и мы же то же самое делали, в России особенно поначалу. Вспомните, у них была же мобилизация в 2022 году. Там же тоже шло все не совсем как говорится гладко", — сказал Буданов.

Также он рассказал, по какому принципу работает ИПСО.

"Оно как работает, ты берешь реальный факт, которых может на самом деле не так уж и много. Просто масштабируешь, и никто не может сказать, что это неправда, потому что кадры реальные, люди реальные, каждый может узнать в принципе этого человека. Все реально, только масштабы этого намного увеличиваются. Так и россияне здесь работают, то же самое", — проинформировал глава разведки.

На уточняющий вопрос, как научить общество правильно потреблять информацию, Буданов сказал, что никак.

Напомним, в этом же интервью глава ГУР сделал еще ряд заявлений. В частности, он сказал, что люди, которые не хотят защищать страну — не являются гражданами.

Кроме того, Буданов заявил, что акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести проходят чуть ли не каждую неделю в родных городах Украины. Однако это может навредить самим защитникам.