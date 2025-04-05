Акції на підтримку полонених — Буданов прокоментував

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: скриншот

Ледь не щотижня у різних містах України проводять акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Однак це може нашкодити самим захисникам.

Про це розповів начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю Анні Максимчук, яке опублікували в суботу, 5 квітня.

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Кирило Буданов пояснив, що розумію біль українців, які прагнуть якнайшвидше повернути рідних додому. Попри це, акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти в більшості приносять шкоду, переконаний він.

"Це шкодить, всі ж знають про це. Але зрештою я й людей розумію. Їм треба відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їхні рідні повернулись.Хоча зрештою вони роблять тільки проблеми. Всім це відомо, я думаю, що й для більшості цих людей це відомо. Це більше психологічне", — сказав начальник ГУР.

Нагадаємо, Кирило Буданов також в інтерв'ю розповів про успішні операції ГУР, які провели за час війни. Він зазначив, що таких було багато та озвучив деталі однієї з них.

Також начальник Головного управління розвідки висловився про людей, які не хочуть захищати Україну. За словами Буданова, їх не можна називати громадянами.